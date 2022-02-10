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Giriş Tarihi: 10.2.2022 21:38

15 yaşındaki Yağmur Alparslan’ın ölümüyle ilgili 2 polis serbest bırakıldı

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
15 yaşındaki Yağmur Alparslan’ın ölümüyle ilgili 2 polis serbest bırakıldı

Bakırköy’de D-100 karayolunda “dur” ihtarına uymayan ve kaçan araca yönelik açılan ateşle hayatını kaybeden Yağmur Alparslan’ın ölümünün ardından açığa alınan 2 polis memuru savcılık tarafından serbest bırakıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü Serhat Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Dün akşam saatlerinde, Bakırköy'de polis ekipleri, içinde 2 kişi bulunan bir otomobile 'dur' ihtarında bulunmuş, şüphelilerin durmaması üzerine polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşanmıştı. Kaçan araçtan silah gösterildiği iddiasıyla polislerin açtığı ateş sonucu araçta bulunan 15 yaşındaki Yağmur Alparslan hayatını kaybetmiş, sürücü Serhat Kaya (20) ise gözaltına alınmıştı.

Yaşamını yitiren genç kızın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 2 polis memuru dün açığa alınmıştı. Soruşturma savcısının talebi üzerine gözaltına alınan 2 emniyet mensubu ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.Maktulün bulunduğu aracı sürücüsü Serhat Kaya ise çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce konutu terketmemek ve yurt dışına çıkamamak şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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15 yaşındaki Yağmur Alparslan’ın ölümüyle ilgili 2 polis serbest bırakıldı
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