15 yıllık cinayet çapraz sorguda çözüldü

Bilecik İnhisar'da 15 yıl önce iki çocuk annesi Meryem Çolak (34) tüfekle öldürüldüğü cinayette sır perdesi aralandı. İddiaya göre, İnhisar'ın Koyunlu Köyü'nde yaşayan iki çocuk annesi Meryem Çolak, 27 Şubat 2009 tarihinde oturma odasında yerde yatıyordu. Kapısı açık evden içeri giren eltisi S.Ç., Meryem Çolak'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Talihsiz kadının tüfekle vurularak öldüğü saptandı. O tarihte Meryem Çolak'ın kamyoncu eşi Mehmet Çolak da ilçe dışındaydı. Cinayetle ilgili o dönem soruşturma başlatıldı ve şüphelilerden Meryem Çolak'ın eniştesi Selahattin S., 15 yıl önce gözaltına alındı. Yaklaşık 5 ay cezaevinde yatan Selahattin S., o dönemki sorgusunda cinayeti işlemediğini iddia etti ve tahliye edildi. Aradan tam 15 yıl geçti. Söğüt Cumhuriyet Savcılığı ve Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet dosyasını tozlu raflardan indirerek yeniden ele aldı. O dönem serbest bırakılan Selahattin S. ile birlikte 8 kişi gözaltına alındıktan sonra Söğüt Adliyesi'ne götürüldü. Şüphelilerin ifadeleri yaklaşık 12 saat sürdü. 15 yıl önce serbest bırakılan Selahattin S. bu defa çapraz sorguda çözülerek cinayeti işlediğini itiraf etti.Meryem Çolak'ı 15 yıl önce kaybeden ve yıllardır cinayetin çözülmesi için bekleyen Mehmet Çolak, gelişmeler üzerine bacanağı Selahattin S. için, "Sorguda her şeyi açıklamış" yorumunda bulundu.