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Giriş Tarihi: 19.11.2021

15 yıllık davadan beraat çıktı

15 yıllık davadan beraat çıktı
Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile kardeşi Halil Altıntop'un, milli takımda oynadıkları 2006'da federasyon tarafından yatırılan primlerini banka hesaplarından boşalttığı iddiasıyla "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılanan eski milli takım teknik direktörü sekreteri sanık Cemile Aylin Arslan, suç işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Arslan'ın hakkında kamu davası açılmış olmasına rağmen, toplanan deliller ve dosya kapsamına göre yüklenen suçu işlediğinin sabit olmadığını belirtti. Heyet, 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık Arslan'ın beraatine hükmetti.

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15 yıllık davadan beraat çıktı
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