150 yayınevi, binlerce eser kitapseverleri bekliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Fatih Camii avlusunda gerçekleştirilen 41. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı dün başladı. Açılış törenine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin, Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, yayınevleri temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.Ramazan ayının önemine işaret eden Erbaş, "İçinde bulunduğumuz ay, yeryüzünde en fazla okunan kitabın, yani Kuran-ı Kerim'in, hakkı batıldan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayıran bu kitabın nazil olmaya başladığı mübarek ramazan ayıdır" dedi. Bilgi ve bilinç düzeyinde bir farkındalık oluşturmak için geçmişten bu yana kitap fuarları düzenlediklerine dikkati çeken Erbaş, şöyle konuştu: "Bu yıl iki farklı noktada, 15-30 Mart arasında kitapseverleri ağırlayacak olan fuarlarda 150'den fazla yayınevinin binlerce kitabını kitapsever kardeşlerimizle buluşturacağız.Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusunda, burada da Fatih Camii'nin bitişiğinde. Bu fuarda ilim, edebiyat, tarih, kültür, sanat, aile, gençlik, çocuk gibi pek çok alanda yayınlanmış nitelikli kitapları okuyucularıyla buluşturacağız. Söyleşi ve imza günlerinde yazarları, kitapseverlerle buluşturacak, bunun yanı sıra çeşitli kültürel etkinlikler ve özellikle çocuklara yönelik aktiviteler, etkinlikler gerçekleştireceğiz." Bir milletin gelişmişlik seviyesinin, kitaba ve bilgiye verdiği değerle ölçüldüğünü dile getiren Erbaş, "Fert ve toplum olarak ufkumuzu genişletmenin yolu okumaktan geçmektedir. Ancak üzülerek ifade edeyim ki ülkelerdeki kitap okuma oranlarının mukayese edildiği raporlarda, Müslüman toplumlar bir hayli gerilerde kalmaktadır. Bu durumun, özgürlük, güvenlik ve egemenlik bakımından açık bir tehdit olduğunu görmemiz lazım. Buna göre çocuklarımızı, gençlerimizi daha çok okumaya, daha çok düşünmeye, tefekküre teşvik etmemiz lazım" dedi.