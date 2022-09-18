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Giriş Tarihi: 19.9.2022

‘155’ tacizcisine 2 yıl hapis istemi

İstanbul'da 155 Polis İmdat Hattı'na arayan bir kişi polise "imdat" dedirtti. Hattı ısrarla meşgul eden şahıs operatör görevlisine bir de küfürler yağdırınca şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Kimliği belirlenen 59 yaşındaki Tansel A., polise her zaman saygı duyduğunu, böyle bir olayı hatırlamadığını, muhtemelen sarhoş olduğunu söyledi. 155 meraklısı vatandaş hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
‘155’ tacizcisine 2 yıl hapis istemi

İstanbul'da 155 polis imdat hattını arayan bir kişi polise imdat dedirtti. Hattı ısrarla meşgul eden şahıs operatör görevlisine birde küfürler yağdırınca şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Olay geçtiğimiz yıl Eylül ayında meydana geldi. 59 yaşındaki Tansel A., sabah saatlerinden itibaren 155 polis imdat hattını aramaya başladı.

155 İHBAR HATTINI GASP ETTİ

Telefona çıkan operatöre ne dediği anlaşılmayacak bir şekilde konuşan Tansel A., aramayı sonlandırıp bir süre sonra tekrar aramaya başlıyordu. Sık sık arandığı için hattın meşgul olduğunu ifade eden operatör ise Tansel A.'ya yaptığının suç olduğunu şuan yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların hakkını gasp ettiğini söyledi.

POLİSLERE KÜFÜR EDİP KAPATTI

Tansel A., ise operatöre 'Anasının a.. k.., gel beni al hapse at.' şeklinde ithamlarda bulundu. Israrlı aramaların üzerine operatöre bakan polis memuru Tansel A., hakkında tutanak tutarak gerekli yerlere bildirimde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ihbar üzerine şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Tansel A., olay gününü hatırlamadığını, polislere her zaman saygılı olduğunu küfür ettiğini hatırlamadığını söyledi. savcılık yürütülen soruşturma sonunda Tansel A:, hakkında 'Görevli Memura Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

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‘155’ tacizcisine 2 yıl hapis istemi
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