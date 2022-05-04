156 milyonluk DNA testi

İzmir'de müteahhitlik yapan işadamı Zeki Sabuncu (52), 1991'de dini nikâhla evlendiği A.Ç. ile 7 yıl birlikte yaşadı. Çiftin bu ilişkiden bugün 29 yaşında olan kızları B.Ç. ve 22 yaşında olan oğulları T.Ç. doğdu. Resmi nikâhı olmadığı için çocuklar annenin nüfusuna kaydedildi. Çocuklar dünyaya geldikten sonra, A.Ç. ısrarla resmi nikâh yaptırmak isteyince, Sabuncu oğlunun doğumundan birkaç hafta sonra, Temmuz 1998'de Hollanda'ya yerleşti. İstanbul'daki bir otelde ortaklığı bulunan, Hollanda ile Türkiye'de inşaat ve temizlik şirketi olan Sabuncu, ekonomik durumu iyi olmasına rağmen, acil beyin ameliyat olması gereken üniversite öğrencisi oğluna hiçbir destekte bulunmadı. Bir fabrikada part-time çalışmak zorunda olan T.Ç. ve ablası B.Ç., avukat Varol Turbay aracılığıyla İzmir 9. Aile Mahkemesi'nde Sabuncu'ya babalık davası açtı. Bugüne kadar duruşmalara gelmeyen Sabuncu'ya babalık testi yapılamadı. Sabuncu'nun 10 milyon euro (yaklaşık 156 milyon lira) servete sahip olduğu iddia edildi.İzmir 9. Aile Mahkemesi, geçen yıl çıkarılan kanuna dayanarak Türkiye'de bir ilke imza atıp, Rotterdam Başkonsolosluğu'na, Sabuncu'dan DNA örneği alınması için bir yazı yazdı. Konsolosluk da durumu Hollanda polisine bildirdi. Sabuncu, Hollanda polisi tarafından yakalanarak DNA testine götürüldü. Böylece Türkiye'de devam eden bir dava kapsamında yurt dışında ilk kez DNA örneği alınmış oldu. 24 yıl sonra Hollanda'da yakalanan kaçak babadan zorla alınan DNA örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Anne ve çocuklardan alınan DNA testleri ile karşılaştırılıp sonuçlar mahkemeye gönderilecek. Babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay aracılığıyla babalığın benimsenmemesi nedeniyle açılan 350 bin liralık manevi tazminat davası ise sürüyor. SABAH'a konuşan Avukat Varol Turbay, "Türkiye'de devam eden bir dava kapsamında yurt dışında ilk kez DNA örneği alınmış oldu. Yurt dışında yaşayan babalar artık DNA testinden kaçamayacak. Maalesef bu yüzden yüzlerce anne mağduriyet yaşıyor" dedi.