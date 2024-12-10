159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde son 2 haftada gerçekleştirilen 'Çengel-9' ve 'Çengel-10' operasyonlarında 159 bin 767 litre sahte alkolün ele geçirildiğini, 324 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'nı; operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları KOM Şube Müdürlüklerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.