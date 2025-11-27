16 liralık HGS borcunun 30 bin liraya çıktığını iddia etmişti! Gerçek ortaya çıktı

İCRA TAKİBİNE KONU GEÇİŞ YOK

Bu geçişlerin tamamı mevzuata uygun olarak işleme alındığı ve ödenmesi gereken miktarın araç sahibinden tahsil edildiği ortaya çıktı. İddia sahibi Cemre K.'nin herhangi bir dönemde icra takibine konu olmuş bir geçişi ise bulunmuyor. Araç sahibinin kullandığı belirli dönemlerde kullandığı HGS hesaplarıyla ilgili kayıtlar ve kendi ifadelerine göre Cemre K.'nin şu an için kendi adına aktif bir HGS hesabı da bulunmuyor.