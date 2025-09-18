17 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI | Eşref Rüya, Sahipsizler, Müge Anlı... AB ve total reyting sıralaması ile dün en çok kim izlendi?

Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında reyting mücadelesi nefes kesti. Gündüz kuşağı programları ile akşam kuşağı yapımları arasında kıyasıya rekabet yaşandı. İzleyiciler ise " dün akşam reytinglerde birinci hangi yapım oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 19 Eylül 2025 reyting sonuçları ve zirvenin sahibi…