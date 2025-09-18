Haberler Yaşam Haberleri 17 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI | Eşref Rüya, Sahipsizler, Müge Anlı... AB ve total reyting sıralaması ile dün en çok kim izlendi?
Giriş Tarihi: 18.9.2025 06:49

17 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI | Eşref Rüya, Sahipsizler, Müge Anlı... AB ve total reyting sıralaması ile dün en çok kim izlendi?

17 Eylül 2025 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında büyük bir çekişme yaşandı. Eşref Rya yeni sezonu ile ekranlara dönerken Sahipsizler yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Gündüz kuşağında Müge Anlı ve Esra Erol fırtına gibi esti. Peki, dün gece Total, AB reyting sonuçlarında hangi yapım zirvede yer aldı? İşte, 19 Eylül 2025 reyting sonuçları birincisi...

17 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI | Eşref Rüya, Sahipsizler, Müge Anlı... AB ve total reyting sıralaması ile dün en çok kim izlendi?

Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında reyting mücadelesi nefes kesti. Gündüz kuşağı programları ile akşam kuşağı yapımları arasında kıyasıya rekabet yaşandı. İzleyiciler ise " dün akşam reytinglerde birinci hangi yapım oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 19 Eylül 2025 reyting sonuçları ve zirvenin sahibi…

17 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

17 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda habere eklenecektir.

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

AB REYTİNG SIRALAMASI

ARKADAŞINA GÖNDER
17 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI | Eşref Rüya, Sahipsizler, Müge Anlı... AB ve total reyting sıralaması ile dün en çok kim izlendi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz