17 il için kar fırtınası uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve İzmir dâhil 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınlarken birçok kentte de şiddetli sağanak, fırtına ve kar yağışının beklendiğini paylaştı.Balkan-lar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava, karı da beraberinde getirdi. Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü Edirne'de, Bulgaristan sınırındaki yüksek kesimler beyaza büründü. Saros Körfezi'nde bulunan, Keşan ilçesine bağlı Erikli beldesinde ise şiddetli sağanak nedeniyle göle dönen yollarda araçlar mahsur kalırken, ev ve işyerlerini su bastı. Fırtına nedeniyle de bir tekne battı.Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin yüksek kesimleriyle Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda tipi şeklinde etkili olan kar nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı.Tekirdağ'da etkili olan ve hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgâr vatandaşlara zor onlar yaşattı. Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki eğitim uçuşları iptal edilirken, balıkçılar denize açılamadı. Çerkezköy'de trafik lambaları şiddetli rüzgârda ters döndü.Antalya'da, körfezi kucaklayan Beydağları beyaza bürünürken, şiddetli yağış nedeniyle Kumluca ilçesinde caddeler ve yollar göle döndü. Denizde ise 15 metreye ulaşan dalgalar oluştu. Yat Limanı'nda teknelerde maddi hasar meydana geldi.Çanak-kale'de, etkili olan sağanak nedeniyle Kepez Deresi taştı. Kalabaklı Köyü'nde sele kapılan 1 otomobil, kepçeyle çıkarıldı. Köy yolu da ulaşıma kapandı. Şiddetli sağanak Balıkesir'de de etkili oldu.İzmir'de etkili olan kuvvetli rüzgâr ve sağanak vatandaşlara zor anlar yaşatırken, vapur seferleri iptal edildi. Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Lavaş Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu.İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Florya Caddesi sular altında kaldı. İki araç mahsur kaldı. Bir İETT otobüsü suyla dolunca yolcular zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgâr, vatandaşlara zor anlar yaşatırken, fırtına nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi. Bugün, İstanbul'da hava sıcaklığının gece 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Yarın ise 10 dereceye kadar yükselecek.SABAH