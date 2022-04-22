17 senelik eşi Sibel Köksal’ı boğarak öldürmüştü! Cani kocaya 24 yıl hapis

2 Eylül 2020'de Ankara Mamak'ta meydana gelen olayda çiğ köfte dükkanı işleten İbrahim Köksal, kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Sibel Köksal'ı, evde çıkan tartışmada telefon kablosuyla boğarak ve ekmek bıçağı ile bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından tutuklanan İbrahim Köksal hakkında iddianame düzenlenerek, müebbet hapis cezası istemiyle Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Eşini aynı mahallede yaşayan birisinin minibüsünden inerken gören İbrahim Köksal, eşinin dişçiye gittiğini söylemesi üzerine o kişiyle yüzleştiği ve kamera kayıtlarını incelediği ortaya çıkmıştı. Aldatıldığından şüphelenen karısını boğarak öldüren adamın doktorla karısını yüzleştirdiği bilgisi de gün yüzüne çıkmıştı.

"PİŞMANIM"

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık İbrahim Köksal Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada Avukat beyanlarının ardından söz alan sanık Köksal, pişman olduğunu beyan ederek, "Çok üzgünüm, böyle olmasını istemezdim. Bu olayın öncesinde eşime bir tokat atmış bile değilim." İfadelerini kullandı.

24 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanık beyanlarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık haksız tahrik indirimi uygulanarak 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek' suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık toplam 24 yıl hapis cezasına mahkum edildi.