17 yaşında öldürülen Yağmur’un annesinden çağrı: Desteğinizi bekliyorum

Kayseri'de Fehmi Demirkollu'nun (27) silahla vurarak öldürdüğü Yağmur Çoban'ın (17) annesi Tuba Çoban, kızının kan izinin hâlâ asfaltta durduğu fotoğrafı paylaşarak "Başka Yağmurlar ölmesin diye 27 Kasım'da karar duruşması için Kayseri Adliyesi'ne bekliyorum" dedi. Kocasinan ilçesinde 19 Ocak'ta, 17 yaşındaki Yağmur Çoban'ın ölümüyle ilgili ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan Demirkollu, genç kızın intihar ettiğini iddia ederken annesi Tuba Çoban ise kızının vücudunda morluklar olduğunu belirterek bunun planlı bir cinayet olduğunu söyledi.Acılı anne her gün kızının vurulduğu yere gittiğini belirterek "Yağmur'un kanı hâlâ yerde. O izi silmeye kıyamıyorum. O iz orada durdukça kızımın adalet isteği haykırıyor sanki. Kızım daha çocuktu, hayallerini çaldılar. Tek dileğim başka Yağmurlar ölmesin. Lütfen 27 Kasım'da Kayseri Adliyesi'ne gelerek beni mücadelemde yalnız bırakmayın. Arkamdaki desteğim olun. Yağmur'umun sesi olun" diye konuştu.