17 yaşındaki Burak beş gündür kayıp

ELAZIĞ'IN Bizmeşen Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Burak Delibalta, 5 gün önce evden çıkarak bir daha geri dönmedi. Anne Solmaz Delibalta, oğlunun incecik bir montla 'hava almaya çıkıyorum' diyerek evden ayrıldığını belirtti. Burak'ın üzerinde kimliği ve parası bulunmadığını söyleyen anne, polisle iletişime geçtiklerini ifade etti. Ailenin endişesini artıran konu ise Burak'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar oldu. Anne Delibalta, oğlunun arkadaşlarının Instagram üzerinden "İstanbul'a gittim, anneme söylemeyin" gibi mesajlar gönderdiğini, ayrıca Burak'ın sözde araç paylaştığını söyledi. Delibalta, "Oğlum 17 yaşında, reşit değil. Nasıl gider İstanbul'a ya da yurt dışına? Sosyal medyadan şaşırtmaca yapılıyor. Oğlumun hayatından endişe ediyorum" diye konuştu. Anne Delibalta, oğlunu görenlerin polisle iletişime geçmesini istiyor.