17 yaşındaki gencin feci sonu! Bu yıl tıp fakültesini kazanmıştı





Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Al-Ali'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Al-Ali'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Cinayetle ilgili çalışma yapan polis ekipleri, kimliklerini belirlediği şüphelileri yakaladı.



Olaya ilişkin yazılı açıklama yapan Hatay Valiliği, "Dün gece Narlıca Mahallesinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayda failler kısa sürede yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.