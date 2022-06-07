17 yaşındaki sürücü motosiklet kazasında öldü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Aydınlar Mahallesinde meydana gelen olayda Bilal Kılıç (17) yönetimindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir sebeple tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Kılıç ve arkasındaki arkadaşı yola savruldu. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Kılıç'ın cenazesi, polis tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bilal Kılıç'ın 14 yaşındaki kardeşi Yusuf Kılıç ise ağır yaralandığı, hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kazanın ardından araç sürücüsü gözaltına alındı.