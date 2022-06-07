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Giriş Tarihi: 7.6.2022 11:40 Son Güncelleme: 7.6.2022 11:59

17 yaşındaki sürücü motosiklet kazasında öldü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
17 yaşındaki sürücü motosiklet kazasında öldü

Gaziantep’te motosikletiyle tıra çarpan 17 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Aydınlar Mahallesinde meydana gelen olayda Bilal Kılıç (17) yönetimindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir sebeple tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Kılıç ve arkasındaki arkadaşı yola savruldu. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Kılıç'ın cenazesi, polis tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bilal Kılıç'ın 14 yaşındaki kardeşi Yusuf Kılıç ise ağır yaralandığı, hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kazanın ardından araç sürücüsü gözaltına alındı.

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17 yaşındaki sürücü motosiklet kazasında öldü
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