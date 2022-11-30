17 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı

KocaeliKandıra ilçesi Alefli Mahallesinde 2005 yılında işlenen ve yaklaşık 17 yıldır faili meçhul olarak kalan cinayet, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından aydınlatıldı. Kandıra İlçesi Alefli Mahallesinde 9 Eylül 2005'te meydana gelen olayda, çiftçilikle uğraşan evli ve 3 çocuk babası Seyfettin Arıcı (57) koyunları otlatmak için gittiği arazide av tüfeği ile öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından yapılan çalışmalarda cinayetin zanlısı bir türlü yakalanamadı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Jandarma sorumluluk bölgesinde öldürülen ve dosyası faili meçhul olarak kalan Arıcı cinayetini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda 2005 yılında öldürülen Seyfettin Arıcı'nın aynı mahalleden komşusu ve olay tarihinde 37 yaşında olan husumetlisi S.D. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan S.D., cinayeti işlediğini itiraf etti. S.D.'nin Arıcı ile aralarında 1986 yılında yaşanan bir olay nedeniyle husumet bulunduğu ve olay günü karşılaştıklarında aralarındaki husumet nedeniyle Arıcı'yı av tüfeği ile öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Zanlı S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.