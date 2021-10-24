18 araç birbirine girdi

Balıkesir-Bursa
yolunun 157'nci kilometresindeki Yeniköy yakınlarında, C.U.'nun (55) kullandığı TIR'dan dökülen salçalar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 18 araç zincirleme kaza yaptı. Araçlardakilerden bir kişi ölürken, 10 kişi de yaralandı. Kazanın ardından kaçan TIR sürücüsü yakalandı.
Bartın
-Kozcağız
karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak dereye uçtu. Araçta sıkışan İrfan Aydın öldü.
Afyonkarahisar
Şuhut'ta virajı alamayan motosiklet sürücüsü Onurcan Doğan ölürken, arkasındaki kardeşi Yiğitcan Doğan ise ağır yaralandı.
Manisa
'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen sepetli motosikletin sürücüsü Mehmet Satun (60) öldü.
Konya'nın Akşehir ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü Mevlüt Ateş (76) öldü.
Aksaray'da özel çocukları rehabilitasyon merkezine götüren Talip S.'nin (55) kullandığı servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8'i çocuk 10 kişi yaralandı.
Düzce'de çamurlu yolda devrilen traktörün sürücüsü Erdal Poyraz (44) yaşamını yitirdi.