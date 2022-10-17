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Giriş Tarihi: 17.10.2022

18 ay sonra atıyla buluştu

DHA
18 ay sonra atıyla buluştu
Adana Yeşiloba Hipodromu'nda geçen yıl 18 Nisan'da saat 19.00'da yapılan 5'inci koşuda 4 numaralı 'Luminary' isimli atın jokeyi Samet Erkuş, yarışın başlamasından yaklaşık 40 saniye sonra dengesini kaybedip düştü. Özel hastaneye kaldırılan Erkuş'un kafatasında kırıklar belirlendi. Aynı gün ameliyat edilen Erkuş, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kariyeri boyunca 4 bin 843 yarışa çıkan ve 409 birincilik, 424 ikincilik, 439 kez de üçüncülük elde eden Erkuş, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 41 gün sonra gözlerini açtı. Taburcu edildikten sonra vücut fonksiyonlarını tekrar kazanmak için fizik tedaviye başlayan Erkuş, bir süre sonra konuşmaya ve destekle yürümeye başladı. Erkuş, bu süreçte doktorların tavsiyesi üzerine jokeyliği bıraktığını açıkladı. Tedavisine devam eden Erkuş, günden güne iyileşerek desteksiz yürümeyi başardı. Sağlığına kavuşan Erkuş, soluğu Adana Hipodromu'nda aldı. Amcasının atı 'Pekalp' ile buluşan Erkuş, kazadan 18 ay sonra ilk defa ata bindi. Atla gezerken yüzündeki mutluluğu gözlerine yansıyan Erkuş, "Atları ve işimi çok seviyordum ama bu kaza beni mesleğimden kopardı. Bugün ata binince çok duygulandım" dedi.

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18 ay sonra atıyla buluştu
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