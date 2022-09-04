18 farklı araçtan hırsızlık yaptı! 54 kameranın izlenmesi sonucu yakalandı

Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şenlikköy'de 12 farklı araçtan amblem ve sensör çalan K.Ç.'yi 54 kameralı takip sonucu Küçükçekmece'de yakaladı. K.Ç.'nin ifadesinde çaldığı sensörleri mahalleden arkadaşı E.M.B.'ye verip karşılığında parça başı 500 TL aldığını ve E.M.B.'nin de 2 hırsızlık suçundan arandığını ifade etmesi üzerine E.M.B. adlı şahıs da Küçükçekmece'de yakalandı.

TEKER TEKER YEDEK PARÇACIYA SATMIŞ

E.M.B. sorgusunda suç ortağı K.Ç. ile birlikte çaldıkları sensörleri Başakşehir'de yedek parça işi yapan H.Y'ye parça başı 800 TL olmak üzere sattığını ifade etti. Bunun üzerine Bakırköy Asayiş Ekipleri'nin titiz çalışmaları sonucu H.Y. ikamet ettiği evden ifade vermek üzere alındı. H.Y. yedek parçaları kendi rızası ile ekiplere teslim etti ve çalınan parçalar muhafaza altına alındı. K.Ç. Şenlikköy Polis Merkezi Amirliği'nde gözaltına alınırken, E.M.S. ise Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.