18 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

18 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı sorusu izleyici kitlesi tarafından merak ediliyor. Dizi takipçileri izledikleri yapımların ilk sıralarda olup olmadığını merak ediyor ve günlük reyting sonuçlarını takip ediyor. Hal böyleyken "dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 18 Kasım reyting sonuçları sıralaması ve tüm detaylar...