Haberler Yaşam Haberleri 18 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 19.11.2021 09:12

18 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

18 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

18 Kasım reyting sonuçları için bekleyiş başladı. Perşembe akşamı ekranlara gelen Camdaki Kız, Misafir ve Bir Zamanlar Çukurova her hafta olduğu gibi bu haftada kıyasıya bir yarış verdi. Reyting sonuçları, televizyon programlarının ve dizilerinin ortalama izlenme oranını gösteriyor. İzleyiciler 18 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Misafir AB-total reyting sıralaması kim birinci oldu? İşte detaylar;

18 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı sorusu izleyici kitlesi tarafından merak ediliyor. Dizi takipçileri izledikleri yapımların ilk sıralarda olup olmadığını merak ediyor ve günlük reyting sonuçlarını takip ediyor. Hal böyleyken "dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 18 Kasım reyting sonuçları sıralaması ve tüm detaylar...

18 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

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18 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?
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