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Giriş Tarihi: 16.9.2022 09:44 Son Güncelleme: 16.9.2022 10:12

1.8 milyon liralık Forex vurgununda 10 operasyon: 19 gözaltı

İzmir merkezli 10 ilde kişilerin sosyal medya hesaplarını çaldıkları vatandaşların hesaplarından yatırım karşılığında yüksek kazanç vaat ederek dolandıran 19 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Şüphelilerin ülke genelinde 121 vatandaşı yüksek kazançlı Forex yatırımı paylaşımlarıyla 1.8 milyon lira dolandırdıkları ortaya çıktı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
1.8 milyon liralık Forex vurgununda 10 operasyon: 19 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı çeşitli yöntemlerle çaldıkları sosyal medya hesaplarından, hesap sahibi paylaşıyormuş gibi yüksek kazançlı 'forex' yatırımı paylaşımı yaparak takipçileri tuzağa düşüren bir şebeke olduğu bilgisi üzerine soruşturma başlattı.

Şüphelilerin bu tuzağa düşürdükleri ve kendileri ile yüksek kazanç elde etmek amacıyla iletişime geçen kişilerden yatırım danışmanlığı ücreti adı altında para talep ettikleri ve başkalarına yüksek para kazandıkları yönünde sahte dekontlar düzenledikleri, kazanılan parayı alabilmeleri için vergi, dosya masrafı adı altında ücret aldıkları ve işlemlerin legal olduğuna inandırmak için Adalet Bakanlığının resmi kurum logosunu ve sitesine ait ekran resimlerinin bulunduğu çeşitli belge ve resim göndererek dolandırıcılık yaptığı ileri sürüldü.

İzmir'de 9, ülke genelinde 121 kişiyi dolandırıp yaklaşık 1 milyon 800 bin lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen şüphelilerin gözaltına alınması için savcılık talimatı ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon başlattı. Öte yandan, operasyonun İzmir'in yanı sıra Van, Gaziantep, Adana, Antalya, Batman, Hatay, Manisa, Mersin ve Trabzon illerinde eş zamanlı yapıldığı öğrenildi.

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1.8 milyon liralık Forex vurgununda 10 operasyon: 19 gözaltı
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