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Giriş Tarihi: 2.9.2022 15:13 Son Güncelleme: 2.9.2022 15:55

18 yıllık kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Diyarbakır’da, hakkında ‘kasten adam öldürme’ suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A., JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
18 yıllık kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. JASAT ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, "kasten adam öldürme" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.'nın merkez Bağlar ilçesinde gizlendiği belirlendi.

Ardından JASAT ekiplerinin yaptığı operasyonda, H.A., yakalandı. Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen H.A., tutuklanarak cezaevine konuldu

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18 yıllık kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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