19. günde 68 metre derinlikte bulundu: Kayıp iş insanı Yukay’ın cansız bedenine ulaşıldı

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan kayıp iş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmalarının 19'uncu gününde, denizin 68 metre derinliğinde cansız bedenine ulaşıldı. İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos günü saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alınamayan Yukay'ın yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler arama çalışması başlatırken, 5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı.

KAPTAN TUTUKLANDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin başlattığı arama çalışmalarında parçalanmış tekne ve civarında Yukay'a ulaşılamadı. Yukay'ın teknesine çarptığı öne sürülen ve 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

DENİZ TABANINDA TARAMA

Yukay'ı arama çalışmaları kapsamında dün Kestanelik Limanı'ndan 42 metrelik balıkçı teknesiyle açılan deniz polisi de İzmir Emniyetinden getirilen ROV ve sonar cihazı ile kazanın olduğu bölgede, deniz tabanında arama başlattı. Çalışmaların 19'uncu gününde, Yukay'ın cansız bedeni kazanın olduğu yer olarak değerlendirilen bölge yakınlarında 68 metre derinlikte bulundu. Cenazenin yeri yanal tarama cihazıyla tespit edilirken, ROV cihazıyla da görüntüler teyit edildi. Çanakkale, Samsun, Yalova ve İzmir'den gelen kurbağa adamlar, Halit Yukay'ın cansız bedenini çıkarmak için çalışma başlattı. DHA