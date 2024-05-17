19 Mayıs İstanbul’da coşku ile kutlanacak

İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi kutlama programında, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın İstanbul'daki resmi kutlama programı şu şekilde planlanmıştır: 09:30 Çelenk Sunma Töreni YER: Taksim Cumhuriyet Anıtı. 10:30 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Resmî Kutlama Programı, YER: Cemal Reşit Rey Konser Salonu (Harbiye-Şişli), 13:30 Gençlik Ata'nın İzinde Bisiklet Gruplarının Tarihi Yarımada Turu, YER: Ayasofya Meydan, 18:00 – 21:30 Su Sporları (Kano ve Kürek) Bayrak Geçit Töreni, YER: Haliç Kano ve Kürek Sporları Merkezi" olacağı kaydedildi.