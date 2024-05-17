Haberler Yaşam Haberleri 19 Mayıs İstanbul’da coşku ile kutlanacak
Giriş Tarihi: 17.5.2024 17:06 Son Güncelleme: 17.5.2024 17:55

19 Mayıs İstanbul’da coşku ile kutlanacak

İstanbul Valiliği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının coşkulu şekilde kutlanması için hazırlanan programı açıkladı. 19 Mayıs coşkusunun karada Atanın izinden bisiklet turu ile denizde ise Haliç Kano ve Kürek takımının bayraklı geçit töreninin düzenleneceği kaydedildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
19 Mayıs İstanbul’da coşku ile kutlanacak

İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi kutlama programında, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın İstanbul'daki resmi kutlama programı şu şekilde planlanmıştır: 09:30 Çelenk Sunma Töreni YER: Taksim Cumhuriyet Anıtı. 10:30 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Resmî Kutlama Programı, YER: Cemal Reşit Rey Konser Salonu (Harbiye-Şişli), 13:30 Gençlik Ata'nın İzinde Bisiklet Gruplarının Tarihi Yarımada Turu, YER: Ayasofya Meydan, 18:00 – 21:30 Su Sporları (Kano ve Kürek) Bayrak Geçit Töreni, YER: Haliç Kano ve Kürek Sporları Merkezi" olacağı kaydedildi.

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19 Mayıs İstanbul’da coşku ile kutlanacak
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