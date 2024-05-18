19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazar günü İETT otobüsü, metrobüs, metro, tramvay, vapur, marmaray bedava mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu sene Pazar günü kutlanacak. Bu nedenle her resmi tatilde olduğu bu gibi bu bayramda da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki 19 Mayıs Pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2024 İstanbul'da metro, metrobüs, tramvay, metro, otobüs bedava mı olacak?