Haberler Yaşam Haberleri 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazar günü İETT otobüsü, metrobüs, metro, tramvay, vapur, marmaray bedava mı?
Giriş Tarihi: 18.5.2024 08:24

19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazar günü İETT otobüsü, metrobüs, metro, tramvay, vapur, marmaray bedava mı?

19 Mayıs Pazar günü metro, Marmaray, İETT otobüsleri ücretsiz mi sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Resmi tatil ve bayramlar ücretsiz hizmet veren toplu taşımaların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili olarak İETT'den açıklama geldi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene Pazar günü etkinliklerle kutlanacak. . Peki, 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Pazar günü Marmaray, otobüs, metrobüs, metro bedava mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir tüm şehirlerde toplu taşıma

19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazar günü İETT otobüsü, metrobüs, metro, tramvay, vapur, marmaray bedava mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu sene Pazar günü kutlanacak. Bu nedenle her resmi tatilde olduğu bu gibi bu bayramda da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki 19 Mayıs Pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2024 İstanbul'da metro, metrobüs, tramvay, metro, otobüs bedava mı olacak?

19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olarak hizmet veriyor olacak.

İETT'den 19 Mayıs Pazar günü toplu taşıma için açıklama geldi. İETT'den gelen duyuru şu şekilde:
"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.
Otobüs ve Metrobüs Seferleri Pazar günü tarifesi ile çalışacaktır.

*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir."

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak mevzuatta yer almaktadır. Atatürk'ün bu tarihte Samsun'a Çıkışı ve Kurtuluş Mücadelesini başlatması ile bu tarih resmi tatil ilan edilmiştir ve günümüzde kutlanmaktadır.


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19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazar günü İETT otobüsü, metrobüs, metro, tramvay, vapur, marmaray bedava mı?
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