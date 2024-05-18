19 Mayıs yarın toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 19 Mayıs Pazar otobüsler, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olarak hizmet veriyor olacak.

İETT'den 19 Mayıs Pazar günü toplu taşıma için açıklama geldi. İETT'den gelen duyuru şu şekilde:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

Otobüs ve Metrobüs Seferleri Pazar günü tarifesi ile çalışacaktır.