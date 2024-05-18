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Giriş Tarihi: 18.5.2024 20:33 Son Güncelleme: 18.5.2024 20:33

19 Mayıs yarın toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 19 Mayıs Pazar otobüsler, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için plan yapanlar İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerde ulaşımın ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi sorusu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Gözler İETT, İZBAN gibi ulaşım işletmelerine döndü. Ücretsiz konserlerden ve açık yollardan yararlanmak isteyenler toplu ulaşıma yönelecek. Peki; 19 Mayıs Pazar yarın toplu taşıma ücretsiz mi, otobüsler, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

19 Mayıs yarın toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 19 Mayıs Pazar otobüsler, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi İstanbul, Ankara, İzmir için ayrı ayrı sorgulanıyor. Pazar gününü değerlendirmek isteyenler toplu ulaşım için araştırmalara hız kazandırdı. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda metro, metrobüs, Marmaray, otobüsler ücretsiz mi takip ediliyor. İşte, 19 Mayıs yarın toplu taşıma ücretsiz mi sorusunun yanıtı!

19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olarak hizmet veriyor olacak.

İETT'den 19 Mayıs Pazar günü toplu taşıma için açıklama geldi. İETT'den gelen duyuru şu şekilde:
"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.
Otobüs ve Metrobüs Seferleri Pazar günü tarifesi ile çalışacaktır.

RESMİ TATİL TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir."

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19 Mayıs yarın toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 19 Mayıs Pazar otobüsler, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?
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