1.9 milyon metrekare taşınmazı sattılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB yönetimi tarafından 3.5 yılda satışı talep edilen taşınmazlar hakkında bilgi verdi. 2019 Haziran ile 2022 Aralık arasındaki dönemde İBB yönetimi tarafından 815 taşınmazın satışının istendiğini belirten Kaynar şöyle konuştu: "Satış kararı çıkan dosya sayısı 708, satışı yapılan taşınmaz sayısı 598'dir. Bunun metrekare karşılığı 1 milyon 970 bin 618 metrekaredir. 107 adet taşınmaz satış dosyası incelemesi ise komisyonda incelenmektedir. Muhalefetteyken tüm taşınmaz satışlarına hayır oyu veren CHP, yönetime geldikten sonra 815 taşınmazın satışı için meclisten talepte bulunmuştur. İBB'den gelen tüm satış taleplerini kabul etmiş olsaydık Eyüpsultan'daki Barış Manço çocuk parkı, Ataşehir'deki metro istasyonu, Kazlıçeşme'de 25 yıllık çam ağaçlarının bulunduğu yeşil alan satılmış olacaktı."