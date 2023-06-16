19 milyon öğrencinin karne ve tatil mutluluğu

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında dün karne heyecanı vardı. Yaklaşık 19 milyon öğrenci, karnesini alarak 3 ay sürecek olan yaz tatiline girdi. Karne gününde ilk kez karne alan minik öğrenciler büyük heyecan yaşadı. Karnesinde notları 'Pekiyi' olanlar, tatile sevinç içinde girmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Şehit Yavuz Başayar İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Şükrü Alper Alp, "Yaz tatilinde havuza girmeyi, tatil yapmayı, kitap okumayı düşünüyorum. Karnemde bütün derslerim pekiyi" dedi.12 Eylül 2022'de başlayan 8 aylık eğitim sürecinin ardından tatile kavuşan öğrenciler, yaz boyu çeşitli etkinlikler yapla imkânı bulacak. 2023- 2024 eğitim ve öğretim yılı ise 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Daha önce olduğu gibi yeni dönemde de okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler, diğer öğrencilerden bir hafta önce uyum eğitimi alacak. Yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi de sürecek.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Adıyaman'dan ailesiyle Karabük'e gelen ortaokul öğrencisi Yusuf Kağan Alphan, Safranbolu ilçesindeki okulunu birincilikle bitirdi. Ebru ile Murat Alphan çiftinin 14 yaşındaki oğlu Yusuf Kağan, Kanuni Ortaokulu'nu okul birincisi olarak bitirmenin gururunu yaşadı. Alphan, takdir belgesi ile karnesini Kaymakam Şaban Arda Yazıcı'nın elinden aldı. Yazıcı, "Yusuf Kağan'ımız başarılarıyla bizleri gururlandırdı. Okulumuzu birincilikle bitirdi" dedi.Yusuf Kağan Alphan da çok mutlu olduğunu belirterek, "Depreme rağmen azmimi kayetmedim, hiç yılmadım. Çok çalıştım. Gelecekte yazılım mühendisi olmak istiyorum. Selçuk Bayraktar gibi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.Konya'da yaşayan polis memurları Abdurrahman ve Nermin Tekelioğlu çiftinin 10 yaşındaki dördüzleri karne almanın mutluluğunu yaşadı. Abdurrahman Tekelioğlu (37) ve eşi Nermin Tekelioğlu, dördüzleri Elçin, Gülçin, Nesrin ve Aybars'ı 2013'te kucaklarına almıştı. Bugün 10 yaşında olan dördüzler, 4'üncü sınıfı başarıyla tamamladı. Cengiz Topel İlkokulu'na giden Elçin, Gülçin, Nesrin ve Aybars karnelerini birlikte aldı./ SABAHBatman'ınSason ilçesinde evlerinde eğitim görme imkânına kavuşan cam kemik hastası 5 kız kardeş, hayalleri olan karnelerini öğretmenleri tarafından hazırlanan pasta eşliğinde aldı. Songül (13), Zehra (11), Tülay (15), Nurcan (8) ve Sema Yaşar (18) adlı kardeşler, cam kemik hastalığı nedeniyle yaşıtları gibi oynayamıyor, dışarı çıkamıyor ve yatağa bağımlı yaşıyor. Her birine eğitim seviyelerine uygun öğretmen görevlendirilen kız kardeşlere, evinde eğitim verildi. Kardeşler öğretmenleri tarafından hazırlanan pasta eşliğinde karne almanın mutluluğunu yaşadı. Kardeşlerden Zehra Yaşar, "Öğretmenlerim sürekli eve gelerek bizlere ders verdiler. Bugün de buraya gelerek bizim karnemizi verdiler. Çok mutlu olduk" dedi.SAMSUN'UN Atakum ilçesinde 900 öğrencisi bulunan Bayındır İlkokulu'nda okuyan 10 ikiz öğrenci ve 2 üçüz öğrenci karne heyecanı yaşadı. İkiziler ve üçüzler karne başarılarıyla dikkat çekti. İkiz ve üçüz kardeşlerden bazıları aynı, bazıları ise farklı sınıflarda eğitimlerini sürdürüyor. Genellikle yan yana oturan çocuklar, benzerlikleri dolayısıyla zaman zaman hem öğretmenleri hem de arkadaşları tarafından karıştırılıyor. İkizlerden 4. sınıf öğrencisi Elif Ece Gedik, ortaokula geçtiği için mutlu olduğunu belirterek, "İkiz kardeşimle aynı sınıfta beraber olmak çok güzel bir duygu" dedi. Üçüzler Fatih, Sultan ve Mehmet Fil kardeşler de karne almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.MUŞ'TA duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip 11 yaşındaki görme engelli Bager Çalışcı, karne gününü piyano çalarak kutladı. Muratpaşa Mahallesi'nde yaşayan "absolut" (kusursuz) kulağa sahip Çalışcı, "Bugün karnemi aldım. Çok mutluyum. Yedinci sınıfa geçtim. Karnemi alır almaz hemen eve geldim. Karne sevincimi piyano çalarak yaşadım. Bütün yaz tatilini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bana hediye ettiği piyanoyu çalarak geçireceğim" dedi.