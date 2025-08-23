2 bin yıllık kol parçası 45 yıl sonra sergide

İzmir Arkeoloji Müzesi'nde 2 aylık yoğun bir yenileme çalışması gerçekleştirildi. Müze müdürü Savaş Gürbüz'ün verdiği bilgiye göre, 1790 metrekarelik alandaki 4 ayrı salon ve 12 vitrin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sağladığı ödenekle güncellendi. Çalışmalar kapsamında, yıllardır teşhirde olan eserlerin yerine depolarda bekleyen 1300 eser ilk kez ziyaretçilerle buluşturuldu. Yenilenen vitrinler ve duvar boyalarıyla müze, tarih tutkunları için daha modern ve güvenli bir hale getirildi. Öne çıkan eserlerden biri, Roma Dönemi'ne ait bronz bir kol oldu. Foça'daki deniz kazısında bulunmuş olan eser, 1980 yılında müzeye getirilmiş ve restorasyon sonrası teşhire sunuldu. Baş kısmı olmadığı için kime ait olduğu tespit edilemeyen kolun parmağındaki yüzük, eserin yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu gösteriyor. Müze müdürü Gürbüz, eserin önemli bir yöneticiye ait olabileceğini belirtti. DHA