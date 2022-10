2 can böyle hayata döndürüldü

Bursa Osmangazi'ye bağlı Zafer Mahallesi 2. Çınar sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılmasıyla büyüyen yangın en üst kattaki daireyi de sardı. Dumanların arasından 3 yaşındaki kızını çıkartan anne Nurcan K., üst katta bulunan kayınvalidesi Cemile K. ile birlikte çatıya çıktı. Yangını gören ve mahsur kalanların imdat çağrıları üzerine mahalleli durumu hemen 112 Acil Sağlık Merkez'ine bildirdi. Meraklı kalabalık olay yerinde toplanırken, kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait ekipler merdivenli araçla çatıya sığınan aileyi ve yavru kedileri mahsur kaldığı yerden çıkardı.Dumandan etkilenen aile fertlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dumandan zehirlenen iki yavru kedinin hareketsiz olduğunu gören itfaiye ve 112 ekipleri seferber oldu. Adeta zamanla yarışan itfaiye ekibi önce kedilere suni tenefüs ve kalp masajı uyguladı. İtfaiye ekibi kedilere bir miktar da oksijen verdi. Kısa sürede canlanmaya başlayan kediler için 112 ekibindeki sağlıkçılar da devreye girdi.Ambulansta oksijen verilmeye devam edilen kediler canlandı. O anları gören mahalle sakinlerinden Emine Öztaş ise gözyaşlarına hakim olamadı. İtfaiye ve sağlık ekibinin 15 dakika boyunca zamanla yarışı ise an be an kameraya yansıdı Çevredeki güvenliği sağlayan polis ekiplerinin çıkan yangınla ilgili çalışması devam ediyor. İHA