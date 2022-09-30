Haberler Yaşam Haberleri 2 can böyle hayata döndürüldü
Giriş Tarihi: 1.10.2022

2 can böyle hayata döndürüldü

Yangında nefes kesen kurtarma operasyonu yaşandı. İtfaiye ve 112 ekipleri önce yangında mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı sonra da iki yavru kediyi hayata döndürdü. Yavru kedilerin kurtarıldığını görenler gözyaşlarını tutamadı

2 can böyle hayata döndürüldü
Bursa Osmangazi'ye bağlı Zafer Mahallesi 2. Çınar sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılmasıyla büyüyen yangın en üst kattaki daireyi de sardı. Dumanların arasından 3 yaşındaki kızını çıkartan anne Nurcan K., üst katta bulunan kayınvalidesi Cemile K. ile birlikte çatıya çıktı. Yangını gören ve mahsur kalanların imdat çağrıları üzerine mahalleli durumu hemen 112 Acil Sağlık Merkez'ine bildirdi. Meraklı kalabalık olay yerinde toplanırken, kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait ekipler merdivenli araçla çatıya sığınan aileyi ve yavru kedileri mahsur kaldığı yerden çıkardı.



Dumandan etkilenen aile fertlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dumandan zehirlenen iki yavru kedinin hareketsiz olduğunu gören itfaiye ve 112 ekipleri seferber oldu. Adeta zamanla yarışan itfaiye ekibi önce kedilere suni tenefüs ve kalp masajı uyguladı. İtfaiye ekibi kedilere bir miktar da oksijen verdi. Kısa sürede canlanmaya başlayan kediler için 112 ekibindeki sağlıkçılar da devreye girdi.



Ambulansta oksijen verilmeye devam edilen kediler canlandı. O anları gören mahalle sakinlerinden Emine Öztaş ise gözyaşlarına hakim olamadı. İtfaiye ve sağlık ekibinin 15 dakika boyunca zamanla yarışı ise an be an kameraya yansıdı Çevredeki güvenliği sağlayan polis ekiplerinin çıkan yangınla ilgili çalışması devam ediyor. İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
SON DAKİKA! Vladimir Putin'in ilhak kararı hamlesine Zelenskiy'den yanıt: Ukrayna NATO'ya başvurdu
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması: KPPS ön inceleme raporu bugün görüşülecek
SON DAKİKA | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş açıklamalar: Rusya'nın ilhakını asla tanımayacağız
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
SON DAKİKA: Aile destek ödemeleri artırıldı! İlavelerle program yüzde 66 yükseldi
TOKİ kura çekimi takvimi 2022: TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 2+1 ve 3+1 TOKİ başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet!
Alman ekonomisinden çöküş sinyali! Kâbus senaryoları gerçek oluyor
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Eylül MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayları
Aile Destek Paketi başvuru ekranı: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
ARKADAŞINA GÖNDER
2 can böyle hayata döndürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA