2. ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Masterchef Altın Kupa eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef All Star Altın Kupa’da dokunulmazlık heyecanı giderek artıyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım arasında yaşanan kıyasıya rekabet, ekran başındaki izleyicileri kilitledi. Dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme potasına giren ikinci yarışmacı araştırılmaya başlandı. Peki, 9 Aralık 2025 Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

MasterChef 9 Aralık 2025 dokunulmazlık oyunu sonuçları gündemin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Şeflerin belirlediği kritik konseptte yarışan takımlar, haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için tüm hünerlerini sergilerken, kaybeden takımda eleme potasına giren ikinci isim araştırılmaya başlandı. Peki, 9 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kimler?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef All Star Altın Kupa'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci eleme adayı dokunulmazlığı kaybeden mavi takım arasından seçildi.

Eleme potasına giden 2. isim SEMİH oldu.

Haftanın ilk eleme adayı ERİM oldu.

MASTERCHEF TAKIMLAR

KIRMIZI TAKIM

Sergen (Kaptan)

Hasan

Ayaz

Barbaros

Kıvanç

Tolga

Dilara

Batuhan

Eren

MAVİ TAKIM

Çağatay (Kaptan)

Hakan

Eda

Semih

Barış

Kerem

Beyza

Alican

Erim

