2. ELEME ADAYI! Masterchef Altın Kupa eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef 9 Aralık 2025 dokunulmazlık oyunu sonuçları gündemin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Şeflerin belirlediği kritik konseptte yarışan takımlar, haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için tüm hünerlerini sergilerken, kaybeden takımda eleme potasına giren ikinci isim araştırılmaya başlandı. Peki, 9 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kimler?