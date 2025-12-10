MASTERCHEF ALTIN KUPA ELEME ADAYI 9 ARALIK: Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef 9 Aralık 2025 dokunulmazlık oyunu sonuçları gündemin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Şeflerin belirlediği kritik konseptte yarışan takımlar, haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için tüm hünerlerini sergilerken, kaybeden takımda eleme potasına giren ikinci isim araştırılmaya başlandı. Peki, 9 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kimler?
Masterchef All Star Altın Kupa'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.
Haftanın ikinci eleme adayı dokunulmazlığı kaybeden mavi takım arasından seçildi.
Eleme potasına giden 2. isim SEMİH oldu.
Haftanın ilk eleme adayı ERİM oldu.