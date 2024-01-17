2 adrese silah ve uyuşturucu operasyonu

Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi'ndeki 2 ayrı müstakil evde çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Y.E. ile M.G.'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 99 dolu fişek ile 2 bin 423 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden Y.E., ifadesinde, evdeki silah ve uyuşturucu hapların kendisine ait olduğunu, tanımadığı bir kişiden satın aldığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E. tutuklandı, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.