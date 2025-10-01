2 kardeşin ellerini bağlayıp boğazını kesti! Korkunç vahşette katilden şoke eden istek!

Sönmez kendisine tuzak kurulduğunu ileri sürüp güvenlik kameralarına yansıyan kişinin kendisi olduğunu kabul etse de cinayetleri işleyen kişinin kendisi olmadığını, masum olduğunu öne sürerek, tahliyesini talep etti, mümkün olmaması halinde ise ev hapsi veya akıl hastanesine yatırılmasını istedi. Sönmez ayrıca kendisini ifade edemediğini dile getirip, savunmasını yazılı olarak vermek istediğini belirtti. Sanığın bu talebi üzerine duruşma 13 Ekim tarihine ertelendi...