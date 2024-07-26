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Giriş Tarihi: 26.7.2024 11:45

2 kişinin hayatını kaybettiği noktada ölümden döndü

Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda seyir halindeyken aracına taş isabet eden vatandaş ölümden döndü. Daha önce de aynı noktada özel bir araca kayanın isabet etmesi sonucu 2 genç hayatını kaybetmişti.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
2 kişinin hayatını kaybettiği noktada ölümden döndü

İzmir'den Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ne katılmak için memleketine gelen Orhan Yıldız, aracıyla Tunceli-Pülümür karayolunda seyir halindeyken aracına taş isabet etti. Olay esnasında soğukkanlı davranan Yıldız ölümden döndü. Ön cama isabet eden taş nedeniyle kısa süreli şok yaşadığını söyleyen Yıldız, "O şokla neredeyse yoldan çıkacaktım. Son anda soğukkanlılığımı koruyarak aracı toparlayabildim. Taşın aracıma isabet ettiği yer daha önce 2 gencin öldüğü bölge. Bu yoldan her gün yüzlerce araç geçiyor. Yetkililerin başkaca ölümler ve yaralanmalar yaşanmaması için bir an önce önlem alması gerekiyor" dedi.

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2 kişinin hayatını kaybettiği noktada ölümden döndü
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