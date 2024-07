2 kız çocuğunun koruyucu melekleri

Gaziantep'te 2 erkek çocuğunu hayata getirdikten sona lise yıllarında hayalini kurduğu koruyucu aileliği de hayata geçiren Nihal Erel, koruyucu aileliğe ilk adımı 6 yıl önce attı. 1.5 yaşında kanatları altına aldıkları Z.A. ile bambaşka bir ebeveynlik hayatı yaşadıklarını söyleyen Erel, başkalarına da ilham olan koruyucu ailelik hikâyesini SABAH'a anlattı. Erel, "Kızımla ilk tanıştığımız an çok duygusal bir andı. Ona karşı çok büyük bir sevgi ve sorumluluk hissi duyuyoruz. Öz çocuklarımın istediği bir şeyi belki pahalı, alamayız diyerek almayabiliyorum. Ama kızlarım bir şey istediğinde onları geri çeviremiyorum. Çünkü onlar bana emanet. Her gece başımı yastığa rahat koyabilmek için onları özenle yetiştiriyorum" dedi.Z.K. 8 yaşına geldikten sonra bir kız bebeğini daha ailelerine aldıklarını anlatan Erel, 40 günlük olan Y.K. ile de ailelerini daha da genişlettiklerini söyledi. Erel, "Koruyucu ailelik benim gençlikten beri kurduğum bir hayalimdi. 2 erkek çocuğum olduktan sonra 2 tane de kız çocuğuna yuva olduk. Her çocuk aileyi hak eder. Ben de gücüm yettiği kadarıyla 2 kız çocuğunu bir aileye kavuşturdum" dedi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, halihazırda 1185 çocuk evi, 115 çocuk evleri sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesi aracılığıyla 15 bin çocuğun sağlıklı ve aile ortamında büyümelerini sağladıklarını açıkladı. Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, aileyi temel alarak geliştirdikleri hizmet modelleriyle çocukların sıcak bir yuva ortamında yaşamalarını sağladıklarını belirterek çocukların öz aileleri ve akrabalarının yanında bakılmalarını, bunun mümkün olmadığı durumlarda koruyucu aile ve evlat edindirme gibi aile odaklı hizmetlerden yararlandırılmalarını sağladıklarını aktardı.