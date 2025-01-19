2 kuzen su dolu çukurda boğuldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir mermer ocağında su dolu 2 metre derinliğindeki çukura düşen Yusuf Eyüp Kaya (12) ile onu kurtarmaya çalışan kuzeni Kadir Kaya (13) boğuldu. Bisikletle gezintiye çıkan amca oğulları Yusuf Eyüp Kaya ile Kadir Kaya, özel bir mermer ocağının bulunduğu Baltaşı mevkisine gitti. Caber Burhan Ortaokulu öğrencisi kuzenler, suyla dolu 2 metre derinliğindeki çukura bakarken Yusuf Eyüp Kaya'nın ayağı kaydı. Kadir Kaya da kuzenini kurtarmak için peşinden suya atladı. Ancak, ikisi birden suda gözden kayboldu. İki kuzenin cansız bedenleri AFAD ekiplerince sudan çıkartıldı. Kaya ailesinin yakını Seyit Han Dursun da "Burada adeta gölet oluşmuş. Ya bu suyun boşaltılması veya etrafında güvenlik önlemleri alınması gerekirdi. Canlarımız gitti, şikayetçiyiz" diye konuştu.