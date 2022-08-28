2 ton uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul Ambarlı Limanı'nda 2 ton 91 kilo ağırlığında 12.3 milyon adet captagon hap ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin dün tarihi bir operasyonuna imza attığını aktaran Ticaret Bakanı Mehmet Muş, limanda transit olarak yurtdışına gidecek bir konteynere operasyon yapıldığını kaydetti. Muş, Uyuşturucu kaçakçılığının organizatörü olduğundan şüphelenilen yabancı uyruklu şahıs yurtdışına kaçmak isterken havalimanında yakalandı. Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek captagon yakalamasında görev alan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.