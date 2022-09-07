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Giriş Tarihi: 7.9.2022 14:04

2 yaşındaki minik Erva balkondan düşerek hayatını kaybetti

Beylikdüzü'nde ailesi ile 2 katlı binanın üst katındaki dairede yaşayan 2 yaşındaki Erva Yuca balkondan düştü. Annesi ve komşuları tarafından hastaneye kaldırılan Erva Yuca, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA
2 yaşındaki minik Erva balkondan düşerek hayatını kaybetti

Olay, Sahil Mahallesi'nde dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı binanın üst katındaki dairede yaşayan ailenin 2 yaşındaki kızı Erva Yuca bilinmeyen nedenle balkondan bahçe zeminine düştü. Çocuğun düştüğünü görenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Bu sırada anne ise Erva Yuca'yı komşularının aracı ile Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastaneye kaldırılan Erva Yuca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanedeki işlemlerin ardından Erva Yuca'nın cenazesi, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik şeridi çekerek çalışma yaptı. Çevredekilerden bilgi alan polis ekipleri, hem küçük kızın düştüğü balkonda hem de bahçede detaylı inceleme yaptı.

OĞLUM 'ANNE BİR BAKTIM ÇOCUK DÜŞTÜ' DEDİ
Olayın yaşandığı sokakta oturan Meryem Ekinger, "Ben evdeydim görmedim, oğlum görmüş. Şurada duvarda oturuyormuş. Anne, 'bir baktım çocuk düştü' dedi. Onunla birlikte iki arkadaşı daha varmış. Arkadaşı hatta gidip çocuğu almış kucağına, zor nefes alıyormuş. Burada Suriyeli komşu varmış, almış aracına hastaneye götürmüş annesiyle beraber. Sonra bilinci yerinde değil, kapalı dediler. Daha sonra bir daha aradık nasıl oldu diye, 'çocuğunu kaybetti' dediler. Olay, akşam 19.30 gibi oldu, çocuk 2.5 yaşındaydı" şeklinde konuştu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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2 yaşındaki minik Erva balkondan düşerek hayatını kaybetti
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