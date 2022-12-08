Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde 2 yılda 2 milyon 800 bin hastaya hizmet verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği, hizmet kaliteleriyle öne çıkan şehir hastaneleri, hastaların sağlıkla ilgili sorunlarının tek bir merkezde çözülebildiği yerlerin başında geliyor. Kentte 13 Kasım 2020'de açılan ve 5 Aralık'ta hasta kabulüne başlayan Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, kentin yanı sıra çevre illerden ve yurt dışından da hasta kabul ediyor. Hastanenin başhekimi Lütfi Çağatay Onar, hastanede 2 yılda 2 milyon 800 bin hastaya hizmet verildiğini söyledi. AA