20 gün önce baba olmuştu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde taksicilik yapan Yunus Yüksel (30), önceki gün aracına binen biri kadın 2 yolcuyu talepleri üzerine Eskişehir'e götürüp getirdi. Yaklaşık 300 kilometre yol giden Yüksel'in müşterilerinden erkek yolcusu, Yunus Yüksel'i sırtından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 20 kez bıçakladı.Direksiyonuna geçtiği taksiyi Mudanya merkeze getiren saldırgan, içindeki Yüksel'i de aracında ölüme terk ederek kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yüksel, yoğun bakıma alındı. Jandarma saldırganların peşine düşerken, Yunus Yüksel'in 20 gün önce baba olduğu ve 1 kız çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi.