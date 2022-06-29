20 milyonluk vurgunda, ilk duruşma görüldü

Kocaeli İzmit İlçesinde bir bireysel emeklilik firması çalışanı olan Murat İ. ile eski eşi Buse A, iddiaya göre müşterilerine ait hesaplardan, kendi üzerlerine para geçirerek 20 milyonluk vurgun yaptı. Firmanın müşterilerin şüpheleri üzerine başlatılan soruşturmada şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması, bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

Şüpheli çift Murat İ ve eski eşi Buse A, Kocaeli 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Murat İ, tutuksuz yargılanan ve geçen sürede eşinden boşanan Buse A. 12 mağdur ve taraf avukatları katıldı.

"PARALARI KAYBETTİM"

Şüpheli Murat İ. hakkında okunan iddiaların ardından savunma yaptı. Murat İ, " 2012 yılından beri sigorta bölümünde çalışıyorum. Uzun zamandır müşterilerimle tanışıyorum. Müşterilerime para kazandırdım. Bana verdikleri paraları kripto, borsa olarak yatırdım ve onlara kazandırdım. Onları kandırmadım. Hepsi defalarca benden para kazandı. Kendilerine hediye çekleri verdim. Eşimin bu şirkette bir rolü yoktur. Sigorta eşimin hesabına kayıtlı ancak işi ben yürütüyordum. Müşterilerimle yaptığım bu süreç yıllardır devam ediyordu. Pandemi dolayısıyla piyasada ciddi bir değişiklik oldu. Bahis oynadım ve paraları kaybettim. Bu olaylar yaşanınca karımın yüzüne bakamadım ve boşandık. İyi bir Finansal danışman olduğum için herkes bana geliyordu. Tahliye edilirsem, paraları yatırırım" ifadelerini kullandı.

"BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜM AYRILDIM"

Olay yaşandığı sırada Murat İ. ile boşanan Buse A. duruşmaya SEBGİS ile katıldı. Buse A, "Sigorta görevlisi olarak tanıtıp müşterileri dolandırdığı iddiasına ne diyorsun?" sorusuna, "Kesinlikle öyle bir şey yok. Kendimi sigorta çalışanı olarak kimseye tanıtmadım ve Murat'ın da böyle şeyler yaptığını bilmiyordum. Yüzde 50 paya sahiptim şirkette. Mağdurlara bir temasım olmadı. Benim banka hesabımı eşim kullanıyordu. Lüks otellerde kaldık ancak maddi bir sıkıntımız yoktu. Son 6 ay içerisinde bana ve çocuklarıma karşı ilgisizdi ve beni aldattığını düşündüm. Alacaklılar da kapıya dayanınca patlak verdi ve ayrıldık. Her şey sosyal medya göründüğü gibi değil. Şirketin ortağıydım. Kripto para hesabım vardı" dedi.

"PARA YATIRDIM ANCAK HİÇ ALAMADIM"

Mağdur A.A, "Murat bizim şirkete geldiği için kendisiyle tanıştık. Murat fonlarda paraları değerlendirdiğini söyledi. Bizim de paramız değer kaybetmesin diye kendisine para verdik. 150 bin Türk lirası ben verdim, 3 bin 500 dolar da annem verdi. Belli bir ciroya ulaşınca tatil hediye edildiğini söyledi. Tek aldığımız bir tatil hediyesiydi, böylece güven sağladı. Para yatırdım ancak hiç geri alamadım. Paraları Murat'ın şahsi hesabına yatırdım." şeklinde konuştu.

"TEKNEM VARDI ONU SATTIM"

Mağdur E.A ise, "Yüzde 15'lik devlet destekli fon desteği olacağını söyleyerek yatırım vaadiyle bizi kandırdı. Teknem vardı onu satarak Murat'a yatırım amacıyla verdim. Murat bize bunun için bir belge vermedi" ifadelerini kullandı.

"45 BİN TL VERDİM ANCAK GERİ ALAMADIM"

Mağdur E.K, "Murat'ı şirkete gelip gitmesi sebebiyle tanırım. Belli bir samimiyete ulaştıktan sonra söz konusu firmanın çatısı altında belli fonlarda paramızı değerlendirmemizi istedi. Ben de yatırım amacıyla kendine 45 bin TL verdim ancak paramı geri alamadım" açıklamasında bulundu.

"SADECE 3 GÜNLÜK TATİL HEDİYE ETTİ"

Mağdur G.A. da, "Murat'a ilk verdiğimiz parayı kar olmamakla beraber kafa kafaya paramızı aldık. Daha sonra 200 bin Türk lirası tekrar bir yatırım yaptım ancak paramı geri alamadım. Sadece 3 günlük bir tatil hediye edildi" dedi. M.E.Ö, C.B, A.Ş, "Kotayı doldurduktan sonra söz konusu firmanın hediye verdiğini söyledi. Verdiğim paranın hiçbirini alamadım. Şikâyetçiyim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Olayla ilgili olarak hazırlanan iddianamede, her bir mağdur adına 5 yıldan 17 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, duruşmaya katılan müştekilerin şikâyetlerini ve avukatların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, Murat İ'nin tutukluluk halinin devamına karar verirken, diğer müştekilerin dinlenilmesi ve yeni delillerin araştırılması için duruşmayı erteledi.