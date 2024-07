20 yaşında 53 yıl hapis cezasıyla aranıyordu.. Çocuk parkında yakalandı

İzmir'de 'Sahte oto kiralama sitesi' kurarak dolandırıcılık yapan 20 yaşındaki Murat Can S., 50 suça karıştı. Kendisine evsiz süsü veren suç makinesi Murat Can S., 53 yıl 7 ay hapis cezası ile arandığını öğrenince izini kaybettirmek için Adana'da kaçtı. Kendisine evsiz süsü vererek sokaklarda yaşayan suç makinesi, çocuk parkında yakalandı. Adliyeye sevk edilen Murat Can S., tutuklanarak cezaevine konuldu.

BAŞKA BİRİSİNİN KİMLİK NUMARASINI SÖYLEDİ

Olay Cemalpaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı üzerinde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi'nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, çocuk parkında oturan Murat Can S.'den şüphelendi. Bekçiler, Murat Can S.'yi GBT sorgusunu yapmak için kimlik istedi. Şüpheli kimliğinin yanında olmadığını ancak kimlik numarasını söyleyebileceğini belirtti. Şüphelinin verdiği kimlik numarasıyla sistemdeki fotoğrafın uymadığını fark eden güvenlik güçleri kaçmaya çalışan Murat Can S., yakaladı.

EVSİZ SÜSÜ VERMİŞ

Gözaltına alınan ve Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi'ne götürülen Murat Can S., gerçek kimlik numarasını verdiğinde İzmir başta olmak üzere 22 dosyadan kesinleşmiş 53 yıl 7 ay hapis cezası olduğu ve 28 farklı suçtan ise arandığı ortaya çıktı. Murat Can S., İzmir'de ikamet ederken 53 yıl 7 ay hapis cezası aldığını öğrenince izini kaybettirmek istediği kaçıp Adana'ya geldiği öğrenildi. Murat Can S., yakalanmamak için kendine evsiz süsü vererek parklarda yaşadığı iddia edildi.

2 YIL İÇİNDE 50 SUÇ İŞLEDİ

Ayrıca Murat Can S.'nin, 18 yaşına girdikten sonra geçen 2 yıl içine 50 suç işlediği ortaya çıktı. Şüpheli, 'Sahte oto kiralama sitesi' kurarak birçok dolandırıcılık olayına karıştığı için 53 yıl 7 ay hapis cezası aldığı öğrenildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan firari hükümlü sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.