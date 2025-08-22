20 yıllık kocasına organıyla yeni bir hayat verdi

Diyarbakır'da, Cihat Aktarlı yaklaşık 4 yıldır ileri derecede karaciğer hastasıydı. Artık ilaçlarda fayda etmedi ve Aktarlı hastalığı ölümcül siroza dönüştü. Dicle Üniversitesi'nde tedavi gören Aktarlı, için nakil yapılması gerekiyordu. Aile birçok yere başvurdu ancak sonuç alamadı. Nakil beklerken eşinin karaciğer naklinde bulunabileceği belirlendi. 4 çocuk annesi Songül Aktarlı, eşine organ bağışında bulunmayı kabul etti. Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde Genel Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz'in yaptığı operasyonla Songül Aktarlı'dan alınan karaciğer eşi Cihat Aktarlı'ya başarıyla nakledildi. Dicle Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde tedavi süreçleri devam eden çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Aktarlı çiftine moral ziyaretinde bulunan AK Parti Kayapınar İlçe Başkanı Mehmet İhsan Aytekin, sağlık durumları hakkında bilgi aldı, taleplerini dinledi. Eşine organ bağışında bulunarak örnek bir davranış sergileyen Songül Aktarlı'yı tebrik eden Aytekin, "Nakil işlemi başarılı geçti. Her iki kardeşimizin durumu da gayet iyi. Songül kardeşimizin davranışı takdire şayan örnek bir olay" dedi.

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM"

Zor bir süreçten geçtiklerini belirten Cihat ve Songül Aktarlı çifti, nakil işlemini yapan ekibe teşekkür etti. Yeniden hayata döndüğünü ifade eden Cihat Aktarlı, "Bu fedakarlığı yapan eşime minnettarım. Bana hayat verdi, hayata bağladı. Geleceğe umutla bakıyorum" ifadelerini kullandı. Hayat arkadaşına, yeni bir hayat verdiği için mutlu olduğunu belirten Songül Aktarlı ise, "Nakil bekliyorduk, bana sende verebilirsin dediler. Bende 4 çocuğumun babasına, hayat arkadaşıma tereddüt etmeden karaciğerimi verdi" dedi.