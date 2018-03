Aradaki adam vurgunu

BUGÜN NELER OLDU

Siber dolandırıcıların yöntemleri, dijital gelişmeleri nasıl kötüye kullandıklarını çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Uluslararası nitelikli bir dolandırıcılık yöntemi olan "Man In The Middle/ Aradaki Adam " tekniği birçok ülkede bilgisayar korsanı ve siber dolandırıcılar tarafından kullanılıyor."Aradaki Adam" yönteminde şirketler, yöneticileri, iş adamları ve mali kaynakları hedef alınıyor. Uzun süreli ticaret ilişkileri bulunan 2 şirketin arasına giren dolandırıcılar yüklü vurgun yapıyor.Sadece İstanbul'da "AradakiAdam" yöntemi ile son bir yıldayaklaşık 100 milyon liralık dolandırıcılıkyaşandı. Genellikle kalabalıkve organize çeteler halindefaliyet yürüten siber korsanlar,önce ithalat ve ihracat yapanbüyük şirketlerin mail sunucularınagirerek bütün yazışmalarını elegeçiriyor. Yazışmaların üzerindedetaylı incelemeler yapıyor,ödeme yapan şirketitespit ediyor veödeme dönemlerininot ediyorlar.Çete üyesiolan hackerlar,şirketlerin mailadreslerine benzerolan paralelmail adreslerioluşturuyor. Bir-iki harf değiştirerekçok dikkatli edilmediğinde farkedilemeyecek yeni mail adreslerialıyorlar. İki şirket arasında paratransferlerinin yapılacağı dönemlerdeödemeleri yapacak olan şirkete,aldıkları yeni mail adresi üzerindene- pos ta göndererek mailadreslerini değiştirdiklerini söylüyorlar. Maillerde şirketlerin logolarını da kullanıyorlar.Hedefe aldıkları şirkete Banka hesap bilgilerimiz dedeğişti. Yeni hesap numaralarımız"diyerek kendi banka hesapnumaralarını mail yoluyla iletiyorlarve paraların kendi bankahesaplarına yatırılmasını sağlıyorlar. Çeteler, 10 yıla yakın süredir çalışan ve aralarında güven ortamı oluşmuş büyük şirketleri hedef seçiyor. Paraları çeken dolandırıcılar ardından sırra kadem basıyor.İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, geçen ay İstanbul'da çok sayıda şirketi dolandırarak 20 milyon liralık vurgun yapan ve aralarında Nijeryalı şüphelilerin de bulunduğu 2 farklı uluslararası dolandırıcılık çetesini çökertti. 2 çetenin 22 üyesi tutuklandı.Siber Polis şirketleri uyarıyor: "Her zaman ödeme yaptığınız banka hesabından farklı bir hesaba ve acele şekilde para transferi yapmanız isteniyorsa, dolandırıcılık girişimine maruz kalıyor olabilirsiniz. Ödemeyi alacak kişi ile mutlaka telefonla irtibat kurulmalı."Özel yazılımlarla bilgisayar başında çalışan dolandırıcılar, sahaya inerek ve özel bazı cihazları kullanarak da dolandırıcılık olayları gerçekleştiriyor. "POS dolandırıcılığı" da bu yöntemlerden biri...Restoranlar başta olmak üzere farklı iş yerleri ve mağazalara para teklif eden dolandırıcılar, teklifleri kabul görürse müşterilerin ödemelerinde kullanılan POS cihazlarının altına bir şifre kopyalama aparatı takıyor. Ödeme yapan insanların kart bilgileri ve şifreleri cihaza kopyalanıyor. Vatandaşların kartlarını kopyalayan çetelerin genellikle mağdurların fark edemeyecekleri düşük miktarda paralar çektiklerinin ve uzun vadeli dolandırıcılık olaylarına imza attıklarının altı çiziliyor.Ayrıca sahte POS cihazı kullanan çeteler de var. Bu çetelerden sonuncusu geçen şubat İstanbul'da çökertildi. 5 binden fazla kişinin kredi kartı bilgilerini kopyalayan ve banka hesaplarını boşaltarak 2.5 milyon liralık vurgun yapan 22 kişilik çetenin 15 üyesi tutuklandı.POS cihazlarının altında ikinci bir cihaz veya kablo varsa ödeme yapmayın.Onlar aynı zamanda "Dijital Tetikçi" olarak adlandırılıyor. Türkiye'de çok gündeme gelmese de ülke genelinde çok sayıda mağdurları var. Avrupa'da da çok yaygın olarak başvurulan bir yöntem. Hedeflerine aldıkları kişilerin bilgisayarlarına girerek VPN adreslerini değiştiriyor ve bilgisayarlarını ele geçiriyorlar. Bilgisayar sahibinin adına ve onun bilgisayarının IP adresi ile yasaklı internet sitelerine girip "Zombi Bilgisayar" yöntemi ile bilgisayarın asıl sahibini "Şüpheli" konumuna dahi düşürebiliyorlar.Mağdur edilen ve kendi kimliği ile olumsuz davranış ve paylaşımlarda bulunan bilgisayar sahiplerinden yüklü paralar talep eden siber korsanlara, bu nedenle "Dijital Tetikçi" deniliyor.Bilgisayarınıza üst düzey koruma programları ile güvenlik duvarları oluşturun.Sosyal medyanın oltacı hackerları ve bilgisayar korsanlarının oluşturduğu sanal ordular... Dolandırılmamak için nelere dikkat etmeli? İnternetteki büyük tehlike: Boşa çıkan mailler... Takipçi ve beğeni satan çetelere dikkat!