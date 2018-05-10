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İstanbul 'da önce silahla vurdu, sonra da araya girenlere tokat attı

'da iki grup arasındaki tartışma sırasında silahını çeken bir kişi önce tartıştığı kişiyi bacağından vurdu. Saldırgan araya girenlere de tokat attı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 16:10 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 16:22
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'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kişi, diğer gruptan Hanifi Beldek'i (42) silahla bacağından vurdu ardından da araya girmek isteyenleri tokatladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖNCE VURDU SONRA HERKESİ TOKATLADI

Güvenlik kamerasına yansıyan olay önceki akşam Kartal'da meydana geldi. İddiaya göre iki grup aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptan bir kişi tabancayla Beldek'i bacağından vurdu.

VATANDAŞLAR KAVGAYI AYRILMAYA ÇALIŞTI

Olayda Hanifi Beldek yaralanırken iki grup bir süre daha kavga etmeye devam etti. Beldek'i bacağından vuran saldırgan daha sonra araya girmek isteyenlere tokat attı. Defalarca tokat atılan bir kişi yere düştü.

Dakikalarca süren kavga sonrası saldırgan ve yanındaki kişi hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

YARALI TAKSİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yaralı bir taksiyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Beldek'in tedavisi devam ederken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İstanbul Kartal'da önce silahla vurdu, sonra da araya girenlere tokat attı
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