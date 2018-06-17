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'da yavru köpeğin ölümüne sebep olan operatör tutuklandı

'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen le ilgili gözaltına alınan kepçe operatörü İ.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018 14:49 Güncelleme Tarihi: 17.6.2018 15:34
Sakarya'da yavru köpeğin ölümüne sebep olan operatör tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimat doğrultusunda Sapanca Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M'nin, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Sapanca Adliyesi'sevk edilenlen İ.M, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sapanca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, "sahipli hayvanın öldürülmesi ve işe yarayamayacak hale getirilmesi" suçlamasıyla tutuklandı.

Sakarya'da yavru köpeğin ölümüne sebep olan operatör tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Sapanca Hacımercan Mahallesi'nde 13 Haziran Çarşamba günü ormanlık alandaki leri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek daha sonra tedavisi için İstanbul'da bulunan bir veteriner kliniğine gönderilmişti. İstanbul'da ameliyat edilen kurtarılamamıştı. Olayın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Sapanca Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kepçe operatörü İ.M. gözaltına alınmıştı.

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Sakarya'da yavru köpeğin ölümüne sebep olan operatör tutuklandı
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