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Son dakika acı haber... Doğanhisar Belediye Başkanı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Edinilen son dakika bilgisine göre, kalbine bıçak darbesi alan Doğanhisar Belediye Başkanı , kaldırıldığı Ilgın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Son dakika acı haberi alan İhsan Öztoklu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş hastaneye akın etti. İl Başkanı Murat Çiçek ise sürecin takipçisi olacağını açıkladı.

AA DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2019 08:12 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 08:12
Son dakika acı haber... Konya Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, ilçeye bağlı Başköy Mahallesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Başköy Mahallesine gelen Öztoklu, burada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine İhsan Öztoklu, ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Haberi alan Belediye Başkanı Öztoklu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş hastaneye akın etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Uğradığı bıçaklı saldırı sonucu göğsünden yaralanan Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, kaldırıldığı Ilgın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öztoklu'nun hayatını kaybetmesi üzerine, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, hastane önünde bekleyen partilileri acı haberi verdi. Çiçek,"Başımız sağ olsun. Adalet önünde hepsi hesap verecek. Onun takipçisi ben olacağım. Sakin olalım. Cenazemizi ailesine teslim edelim. Allah rahmet eylesin" dedi.
Acı haberin ardından partilerden bazılarının ağladığı görüldü.



Evli ve 2 çocuk babası olan İnşaat Mühendisi İhsan Öztoklu, 31 Mart'ta yapılan mahalli Seçimlerde 'Cumhur İttifakı' adayı olarak MHP'den yüzde 52.46 oy oranıyla belediye başkanlığını kazanmıştı.

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