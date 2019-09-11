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'in yeğeni... O da bir kahraman gibi hayatını kaybetti

'nün hain darbe girişiminin engellenmesine büyük katkısı olan ve demokrasinin simgesi haline gelen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş 'in yeğeni de bir kahramanlık yaparken yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 11.9.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 11:02
Ömer Halisdemir'in yeğeni... O da bir kahraman gibi hayatını kaybetti

TIR şoförlüğü yapan Halil Halisdemir, Bursa Mudanya'da denizde boğulmak üzere olan bir genci kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti.

Yeni Asır'ın bir haberine göre; Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Mudanya'da bulunan 3 çocuk babası Halil Halisdemir, denizde bir gencin çırpınmaya başladığını gördü. 1 dakika bile tereddüt etmeyen Halisdemir, hemen denize atladı ve gence doğru yüzdü. Büyük çaba sonucu genci kurtarmayı başaran Halisdemir, kendisini kurtaramadı. Gözden kaybolan Halil Halisdemir, boğularak hayatını kaybetti. Niğde Çukurca'da toprağa verilen Halisdemir'in yakınları büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarıyla Halisdemir'i son yolculuğuna uğurlayan yakınları ve arkadaşları, "Kahramanlık genlerinde var" yorumunu yaptı.

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Ömer Halisdemir'in yeğeni... O da bir kahraman gibi hayatını kaybetti
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